『MACKINTOSH HUMBIE GTS マッキントッシュ ハンビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 08時 41分に出品され05月04日 08時 41分に終了予定です。即決価格は28,057円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MACKINTOSH HUMBIE GTS マッキントッシュ ハンビー size34[S相当]



ドロップショルダーのショートステンカラーコート『HUMBIE』。

オーバーサイズのワイドシルエットと膝上のショート丈が絶妙なバランスのステンカラーコート。

モダンな印象ながらリベットで補強されたフラップポケットや取り外し可能なチンタブなど、オーセンティックなディテールも際立つ一着です。

【撥水高密度ウールポプリン】上質な原料を使用したウールポプリンに素材の良さを損なわないナノ撥水加工を施し、エレガンスと機能性を兼ね備えた機能素材。



・スプリングコート

・ブランドロゴ入りボタン

・チンタブ

・撥水



※マッキントッシュの店舗にて購入しました、店舗内での試着のみです。

購入後返品可能か店舗に問い合わせたところ返品不可とのことだったのでこちらで出品しました。



[参考1]定価119,900円(税込み)

[参考2]当該商品の掲載ページになります。↓

https://www.mackintosh.com/jp/shopping/humbie-gts-22642975?StoreId=13631

カラー...ベージュ

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

HUMBIE

GTS

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ハンビー