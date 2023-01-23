『新品 アーバンリサーチ別注 PlusPhenix GORETEX スタンドダウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 11時 03分に出品され04月01日 11時 03分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 アーバンリサーチ別注 PlusPhenix GORETEX スタンドダウン



URBAN RESEARCH 別注 スタンドダウンコート +phenix WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS ダウンコート



サイズ XL

身幅：63

肩幅：49

着丈：106



カラー ダークネイビー



状態 新品タグ付



完売品



自宅保管の為神経質な方はお控えください



定価¥44,000→ ¥24,000 ありえない激安にします



色違いで購入しましたが、着ない為泣く泣く格安で出品致します。



早い者勝ちです。

これから季節に大活躍のダウンです。オンでスーツのにも、オフでもカジュアルにスマートに着こなせます。すぐ無くなります お早目に



以下ネットより



優れた防風性、高い透湿性を備えたWINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSを表地に使用した保温性抜群の本格派ダウンジャケット。

高い保温性を誇りながらもフロント前立て、フラップポケット、袖口は圧着仕様にすることで、すっきりしたデザインはタウンでもアクティブシーンでも着用が可能。

立体的なキルティング加工を裏面に施すことで、保温性をより高めており、冬の厳しい寒さにも耐えらる仕様に。

軽量でありながら、GORE社の耐水性と透湿性の基準をクリアした確かなファブリックとスキーウェアメーカーの確かな技術が詰まった一着。



▼DETAIL

・袖口はフラップを付けずにすっきりとした印象に

・ポケットはストレスにならない絶妙な角度

・左身頃の内側に胸ポケットを配置

・スタンドカラーの高さは上品な印象が出るように調整

・フロントはドットボタンで着脱はストレスフリー

・袖に「WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS」のロゴプリント



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 アーバンリサーチ別注 PlusPhenix

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スタンドダウン