『tsuki様専用 4B Double Breasted Blazer Wool【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 10時 47分に出品され03月31日 10時 47分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 実写真は後ほどアップします。



春夏シーズン向けのポプリン素材を使用した〈BEAMS PLUS〉ダブルブレステッド ブレザー。タテ糸、ヨコ糸ともに梳毛ウールを用い打ち込みをしっかり入れ、ハリコシがありながらも滑らかなタッチ感が特長です。

仕上げの工程で米胚芽油を使用したウルフィア加工（＊1）を施し、しっとりなめらかな風合いを実現しています。

パターンは〈BEAMS PLUS〉従来のジャケットをベースにしながら少し腰回りにゆとりを持たせ、ディテールはダブルブレステッドらしいやや低めに設定されたゴージラインのセミピークドラぺル、サイドベンツ、フラップポケットを採用しています。

アメリカントラディショナルの雰囲気を感じる4ボタンダブルブレステッドのスポーツコートに仕上げました。



カラー···ブラック



素材···ウール(スーツ地)



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビームスプラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tsuki様専用 4B

Double

Breasted

Blazer

Wool