『Y‘s for men ロングコート サイズ3【USED品】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 45分に出品され03月20日 02時 45分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユーズド品のY’s for men のロングコートです。

サイズ3です。



Aラインのカッコいいコートですが、

自分があまり着る機会がなくなってしまったので出品します。

厚手のコートですので、寒い冬の時期にピッタリと思います。



コート自体に特に目立った傷や汚れ等はありません。

ベルトのバックル部分に少々剥がれがあります。（写真8枚目）

使用には影響は無いですが、ご了承ください。



サイズ感は以下のとおりです。

素人採寸ですので誤差等があることはご了承ください。



肩幅：48cm

身幅：50cm

袖丈：67cm

着丈：118cm



素材...ウール

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

フード...フードなし



#YOHJI YAMAMOTO

#ヤマモトヨウジ

#ワイズフォーメン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ワイズフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Y‘s

for

men

ロングコート

サイズ3【USED品】