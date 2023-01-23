『【美品】AKM ダウンジャケット ブラック Lサイズ 迷彩 カモフラ 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 09分に出品され04月17日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️状態•••目立った汚れや破れなく美品です♪



⭕️サイズ•••L



⭕️カラー•••ブラック



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⭕️アイテム

AKM エイケイエム エーケーエム ダウンジャケット ブラック Lサイズ 迷彩 カモフラ 黒



⭕️採寸(平置き計測)

肩幅49

身幅56

袖丈64

着丈63



多少の誤差はご容赦ください



⭕️素材•••画像をご確認ください





検品は十分しておりますが、稀に見落としのある傷や汚れがある可能性もございます。

また、丁寧な梱包を心がけていますが、万が一、配送時の破損や事故等があった場合は、当方で責任を負いかねますので、全てご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】AKM

ダウンジャケット ブラック Lサイズ 迷彩 カモフラ 黒