『✿6/4完成披露✿2wayショルダーバッグ✿PJC✿ハンドメイド✿ミナペルホネン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 00時 30分に出品され03月31日 00時 30分に終了予定です。即決価格は56,760円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021/5/26 オーダー

2021/6/1 完成



■2wayショルダーバッグ

本体カラー：ブラック



生地：104 モノグラムクロッチくん 黒×生成 PJC



基本料金 12000円

生地加算 1000円

リピート様♡-100（他サイトより）

計 12900円



こちらは商用利用可能なの生地を使用した個人のハンドメイド作品になります。PJCの製品・コラボレートではございません



手帳型スマホケース（Androidも全機種対応可）やお財布・カードケース・お札入れ付きキーケース・マルチケース等とお揃いでオーダーいただけます(^-^)

詳しくはプロフィールをご覧ください✿*・゜ 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>バッグ>>>ハンドバッグ 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ホワイト系