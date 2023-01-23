『本日限定価格ライトモッサウールトレンチコート JILLbyJILLSTUART【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 21時 35分に出品され04月09日 21時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入したものです。

1.2回着用しました。

色はラテモカのMサイズです。



ジルバイ定番のライトモッサウールを使用したコート。トレンチ型をベースにし、前後のヨークデザインで動きやすさも◎。共布ベルトできゅっとウエストマークができるドレスライクなデザインが魅力です。どんなシーンにも馴じみ、キレイめにもカジュアルにも好相性です。ジルバイ定番モッサ素材より薄くライトな生地を使用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジルバイジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 本日限定価格ライトモッサウールトレンチコート

JILLbyJILLSTUART