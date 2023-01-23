『439 USA製古着90sウールリッチ赤wollrich ノバチェック コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 17時 35分に出品され03月19日 17時 35分に終了予定です。即決価格は9,619円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ウールリッチ
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¥ 17020
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落札価格9619円
437 入札履歴
終了
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