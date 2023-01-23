『439 USA製古着90sウールリッチ赤wollrich ノバチェック コート【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 17時 35分に出品され03月19日 17時 35分に終了予定です。即決価格は9,619円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️商品概要



USA製古着90sウールリッチ赤wollrich ノバチェック ラグラン フード取り外し可能 赤 総柄 総裏地 ykk 19640



▪️サイズ

サイズは商品の情報欄に記載がごさいます。

そちらをご参照下さい。





■注意点

出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。

細かい汚れ等見落とし等ある場合がございます。

またフェード感等考慮した状態判断もございます。

状態確認に関しては写真をご参照下さい。

古着としての性質をご理解の上、ご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 439

USA製古着90sウールリッチ赤wollrich

ノバチェック コート