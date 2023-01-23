『UNIQLO +J ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ ブラック XL未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 14分に出品され04月16日 22時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO +J



2020AW/FW



ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ

メンズ



ブラック



XLサイズ



未使用



2020年UNIQLO店舗で購入

タグ付きのまま自宅保管していました。

汚れなどはありませんが、自宅保管であることご了承ください。

発送の際は折り畳んでの発送となりますので、それ故のしわ等にご了承いただける方でお願いいたします。



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック



Uniqlo（ユニクロ）〉と〈Jil Sander（ジル・サンダー）〉のコラボライン、「+J（プラスジェイ）」 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

+J

ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ ブラック XL未使用