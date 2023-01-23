『☆美品☆モンベル ライトアルパインダウン パーカ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 18時 57分に出品され03月11日 18時 57分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ただいまセール中です(^。^)☆17,000→16,500円



カラー···スレートブルー



メンズですが、女性が1回タウンで着用しました。

光に当たらないとほとんどわからないのですが、お腹のあたりにペン跡がありますので、気になる方はご遠慮くださいm(_ _)m



他のものを購入し、着用機会がなさそうなので早めに出品します！



こちらのお品はお値下げ交渉ご遠慮くださいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆美品☆モンベル



ライトアルパインダウン



パーカ



S