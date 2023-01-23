『アンソロポロジー ジャケット コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 09時 58分に出品され03月18日 09時 58分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



アンソロポロジーのelevensesのジャケットミニ丈コートです。

こちらはアメリカで購入し、

日本円で3万5千円ほどだったと記憶しています。

一目惚れで購入しましたが

日本に帰ってからはなかなか着る機会が無く、

実際は外に一度だけ着て行きました。

着用は半日ほどです。

その後はクリーニングして

クローゼットにかけて可愛いいなぁと

眺めてました。



子供が高学年になったら着れるなと思ってました^ ^

が果たして趣味が合うのか等まだまだ予測出来ないため、、

今回思い切って手放すことにします。



裏地もついており細部までしっかりとした作りです。

素敵なデザインでどなたか気に入っていただけたら

本当に嬉しいです^ ^





●サイズ：若干の誤差はご了承下さい。

着丈83cm

身幅ウエスト部37cm

胸部39cm

サイズはかなり細身です。

USサイズ 0

EUサイズ 32



●素材： 綿、モダール

●その他、注意事項：

一度使用したのみの美品ですが、

自宅保管品になります。

価格でご納得いただける方へ^ ^



※気に入っていただけたら即購入いただいて構いません。



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アンソロポロジー

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アンソロポロジー ジャケット コート