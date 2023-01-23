『リバーシブル マルチway ダウンコート ファー付(グレースコンチネンタル)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 03分に出品され04月10日 23時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレースコンチネンタル アウター マルチwayリバーシブルダウンコート （毛皮付、フード付）

明るいグレー色です。



裾を外してショート丈のコート、袖を外してロングベスト、両方外してショート丈のファーベスト。

またリバーシブルで着用可能です。

フードと前見頃から肩を包む辺りまではレッキスラビットファーを使用。（フードははずせません）

ダウン90+フェザー10%で保温性のある便利なお品です。



都内百貨店で購入し、3回ほど着用した後、自宅保管しておりました。目だった汚れはありませんが中古品としてご理解頂ける方宜しくお願いいたします。



サイズ 38（M）

《平置採寸》

着丈約94cm（短丈約63cm）

肩幅約38cm 袖丈約61cm

バスト約96cm

ヒップ約110cm

裾周り約116cm

袖幅（肩～15㎝の辺り）約32㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ リバーシブル マルチway ダウンコート ファー付(グレースコンチネンタル)