『カナダグース CANADA GOOSE 2302JL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 43分に出品され03月19日 03時 43分に終了予定です。即決価格は33,333円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE

カナダグース 2302JL

ネイビー



妊娠中の防寒で購入しましたが、

ほぼ着用せず

全く出番がないので出品します



中古品となりますのでご理解いただける方

ご検討願います



⭐︎グローバルモデルにあるSHELBURNEを

日本人向けにモディファイした日本限定モデル。

ジャパンフィットモデルの中で最もロングレングスであり、そのタイトなシルエットはダウン量を極力抑えている為、着膨れしないスッキリとしたIラインシルエットを演出してくれます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース CANADA

GOOSE

2302JL