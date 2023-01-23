『クロエ フェザーショートコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 19時 39分に出品され03月14日 19時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズはM

7〜9号くらいです。

2〜3回 着用しました。

フードのファーと裏地のチーター柄がとてもカッコ良く

一目惚れで購入しましたが、

サイズが合わなくなったので

出品しました。

ボタン 一つにとっても クロエロゴが入っております

お袖も、ギャザーリングが施されています。



着丈は、お尻の上くらいです。

私の身長159 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クロエ カラー: ブラック系/レッド系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クロエ











フェザーショートコート