『スチーム式加湿器 EE-DD35-HA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 43分に出品され03月14日 17時 43分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3,4回ほど使用したスチーム式加湿器になります。

他の加湿器を手に入れたので、こちらを出品します。



フィルターなどがいらないので、メンテナンス不要でかなり楽です。

タンク容量が3Lで、私が使用していた7畳の部屋では特に水を足す必要はありませんでした。



箱や説明書は全部揃っています。

NC/NRでお願いします。

あくまで中古品のため、神経質な方の購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし