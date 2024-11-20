『未使用級 タトラス ASCANIOライトダウンジャケット ネイビー 01 S【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 18時 18分に出品され04月16日 18時 18分に終了予定です。即決価格は18,869円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ちびびのおしゃれなメンズ

#ちびびのおしゃれなアウター



◼️ブランド

TATRAS(タトラス)



◼️アイテム

ASCANIO(アスカーニオ)

MTK17S430



・インナーダウンとしても活躍するライトダウンジャケ

・ネイビーとシルバーのカラーリングが洗練されたモダンなデザイン

・こちらの特徴はなんと言ってもその“軽さ”。

・800フィルパワーの最高品質ダウンを使用しているからこそのふんわり感がやみつきになります。

・軽いので持ち運びも便利。

・お洒落を楽しむならインナーダウンにこそこだわりを♪

・ボタンはクラシックさ漂うシルバーメタル。高級感漂うきれい目な印象になります。



極美品 ダウンコート ライトダウンジャケット アウター ミディアム丈 ミドル丈 ショート丈 防寒 軽量 無地 両サイドポケット 内ポケット スタイリッシュ 現行 近年モデル



※画像2〜4は色違い(ブラック)の着用イメージです。



◼️カラー

ネイビー 紺色 濃紺 NAVY



照明等により写真のお色と実際の商品のお色が多少異なる場合がございます。ご了承ください。



◼️サイズ

表記サイズ：01(S相当)



肩幅：40

身幅：50

着丈：62

袖丈：58



※平置き実寸(cm)

素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。



◼️素材

表地:ナイロン100％

裏地:レーヨン100％

詰物:ダウン90％、フェザー10％



◼️状態

未使用に近いお品です。

目立った傷や汚れなくとても綺麗な状態ですので、まだまだ気持ちよくお使いいただけます。



◼️梱包・発送

コンパクトに折りたたみ、圧縮して、ゆうパケットポストで発送予定です。

その際にシワがつく可能性がございます。

ご了承いただけますようお願い致します。



20241120-0052-OU8



素材(詰め物)···ダウン,フェザー

カラー···ブルー

素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用級

タトラス

ASCANIOライトダウンジャケット

ネイビー

01

S