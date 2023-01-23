『40s USN AL1 パーカXL 実物 雰囲気抜群‼️【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 13時 05分に出品され04月05日 13時 05分に終了予定です。即決価格は93,500円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUAERO US NAVY AL1 FLIGHT JACKET

AL1 フライトジャケット パーカ 米軍実物 XL



着丈約78cm、身幅約67cm、袖丈約65cm



写真12枚目まで当品、13枚目は本品でなく着用イメージになります。



タグは購入時よりとれていましたが、襟の形状、袖口ジッパーからみてコントラクターはTHE DRYBAK CORPORATION と思われます。アルパカの抜けもなく非常に暖かいです。

解れ等有るので安価設定の出品になります。写真を拡大して良く御覧下さい。



アメリカ海軍が 1940年代の終わり、レザーに代わるファブリック製ガーメントとして採用された “TYPE AL-1”。コットン・ナイロンクロスのアウターシェルに、防寒性を担うライニングの組み合わせ。内蔵式ウエストアジャスターや、左右アンシンメトリーなインサイドポケット、リブ付きハンドウォーマーなど、様々ギミックを詰め込んだ凝ったディテールは数多い米軍フライトジャケットの中でも屈指の存在で、実験的要素が強かったと推測できます。元々球数が少なく、中々出てこないお品です。この機会に是非‼︎



●ライニング(前身・後身)：アルパカ100%

●ライニング(袖)：裏起毛されたレーヨン地

注）袖裏には、着脱が容易なよう滑りの良い裏起毛されたレーヨンが使用されている。

●ジッパー(フロント、左内ポケット、左右袖口)：TALONアルミジッパー。袖口ジッパーは購入時より稼働しません。

●左右サイドポケット入り口には保温用ニット付



プロフィールを御覧になって、状態を写真でよくご確認のうえご購入をお願い致します。古着にご理解ある方のみご購入をお願い致します。神経質な方、購入後のメッセージに無反応の方は御購入をお控え下さい。購入後のクレーム、返品は一切受け付けませんので、質問は購入前に済ませ不安点を無くし納得した上で御購入下さい。



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ヴィンテージ フライトジャケット

ヴィンテージ ミリタリージャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

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実物 雰囲気抜群‼️