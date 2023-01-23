『木の温かみがある絵本棚 無垢材 本棚 ブックシェルフ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 21時 07分に出品され04月18日 21時 07分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 無垢材は価格が高いというイメージの方が

多いかもしれませんが、

具体的にメリットはあるのでしょうか？





「子供の集中力をアップさせたい・・・」

実験の結果、無垢材を内装に使った部屋では集中力とリラックス効果のバランスがとても良く、木の内装は子供の勉強や作業のスペースに使われることに向いていると言えそうです。



その他に無垢材は、よく「木は呼吸している」というフレーズを耳にしますが、天然の空気清浄機と言われるほど調湿効果に優れています。



部屋の湿度が高いときには無垢材が湿気を吸収するので、ジメジメとした不快感を軽減してくれます。

反対に、湿度が低い時には無垢材から水分が放出されるので、室内の乾燥を防いでくれ、快適な空間が実現できます。

人が暮らしやすい空間を作り出してくれます。





その他に「抗菌効果」「安眠効果」など様々なメリットがあることがわかりました。





他にもいくつかの絵本棚がございますので宜しければご覧くださいませ。

#あっきーお工房の絵本棚







【サイズ】



高さ45㎝ 横幅75㎝ 奥行き36㎝







サイズやカラーの変更にも対応させていただいております。







サイドのネジ穴は木栓とゆう方法で木で蓋をしてネジ穴を見えなくしております。





こちらは無塗装ですがオイル仕上げなども対応させていただいております。

☞オイル仕上げとは...

見た目は濡れたような色味と質感。

耐久性や撥水性、防虫効果などのメリットがあります





天然の木を使っておりますので

木材に反りや節などがあり数㎜隙間がある場合があります。





こちらオーダーメイドとなり製作、発送まで数週間ちょうだいいたします。

サイズやカラーの変更がありましたら承ります 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>棚・ラック・シェルフ>>>本棚・本収納 商品の状態: 新品、未使用