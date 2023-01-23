『THE NORTH FACE Antarctica Parka GORE-TEX【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 06時 03分に出品され04月17日 06時 03分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年末に購入しました。

1シーズン使用したので多少の使用感は御座いますが綺麗な商品です。



あくまで中古品ですのでその点はご理解の上ご購入下さいませ。











【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、高品質な製品を提供しています。このダウンジャケットは、その耐久性と機能性で特に評価されています。



【防水性と通気性】

GORE-TEX素材を使用しており、防水性と通気性に優れています。これにより、悪天候でも快適に過ごせます。



【スタイリッシュなデザイン】

オリーブグリーンの色合いとファー付きフードが特徴的で、カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザインです。



- ブランド: THE NORTH FACE

- モデル: ダウンジャケット

- 色: オリーブグリーン

- 素材: GORE-TEX

- 特徴: ファー付きフード

- ロゴ: THE NORTH FACEのロゴ

- ポケット: 前面ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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メンズ

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