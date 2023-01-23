『アナと雪の女王 スノーグローブ スノードーム オルゴール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 25分に出品され04月10日 23時 25分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長年自宅保管



たまにみる程度



素人検品ですが目立つ傷や破損は無いかと思います。

保護材(発泡スチロール)が経年変化なのかポロポロ崩れやすいです。



自宅保管にご理解いただきますようお願いいたします。

箱にはスレあります。





写真ご確認ください。



ディズニー

アナ雪



主題...その他 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>彫刻・オブジェ 商品の状態: 新品、未使用