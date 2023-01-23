『【Miyuu様専用】ダイソン 空気加湿清浄機 ph03 最新モデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 06分に出品され04月19日 04時 06分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品になります。



動作確認済み。

簡易清掃済み。



2023年10月に新品にて購入しましたが、

部屋の環境を変える事となりましたので出品いたします。

3か月の使用ですので使用感は少ないかと思います。加湿機能は2回しか使用しておらず、空気清浄機として使用しておりました。





その他、使用に伴う細かいキズや小さな汚れ等があるかもしれません。

箱に少しダメージがあります。

あくまでも中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。



付属品：リモコン



■商品詳細

dyson purifier humidify+cool

微細なPM0.1までも99.95%除去。

H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。

本体質量 8.05kg

コードの長さ 1.8 m

空気清浄能力 適用床面積 12畳14(30分)／36畳15(60分)(8畳を浄化する目安 22分)

高さ 923mm 奥行き 312mm 幅 312mm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン