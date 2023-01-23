『ジャケット MONTE JACKET プラスフェニックス +phoenix【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 53分に出品され03月25日 13時 53分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MENS ジャケット MONTE JACKET テックウェア アーバンアウトドア 高機能ウェア +phenix(プラスフェニックス) +phoenix



モンテジャケット



サイズ M



新品未使用



カラー ブラック 黒



高い耐水性と透湿性を持つ3L素材『DRY BARRIER を採用したジャケット。

動きやすさを実現する立体的なパターンや特徴的なカットワークのユーティリティジャケット。



・防風

・フルシームシーリング



+phenix GRAMP

＜ファッション＋機能で構成される多機能ウェア＞

現代人の求めるアクティビティーライフスタイルを想定し、さまざまな機能をインストールした着心地の良いマルチパーパスウェア。

フェニックスが長年のスキーウェアで培った立体的なカットライン、伸縮性、軽量性を意識した動作しやすい設計。

撥水、防水などの機能素材をファッショナブルかつニュートラルにアウトプットする。



値下げ不可



発送は簡易包装での発送になります。

ご了承下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャケット

MONTE

JACKET



プラスフェニックス +phoenix