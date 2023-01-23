『新品: Steven Alanウール3レイヤーバルマカーンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 57分に出品され03月05日 11時 57分に終了予定です。即決価格は36,432円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品説明

極薄ポリウレタンフィルムとナイロントリコットを採用。

撥水コーティングを施したウール素材に、特殊なフィルムをラミネートすることで防風機能をプラスしています。



脇下のベンチレーションにより、発汗による湿気を放出することで洋服内の蒸れが軽減され、快適な着心地です。





◾️定価

¥79,200

店舗で購入し着ないまま保管しておりました。

新品未使用・送料込みのため、大幅な値下げはご遠慮ください、、、





画像4枚目はSサイズを着用されております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: スティーブンアラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品:

Steven

Alanウール3レイヤーバルマカーンコート