『新品 SHIPS シップストリプルクロスノーカラーコート 今田美桜【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 08時 51分に出品され03月05日 08時 51分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPS WOMAN

シップス ウーマン

トリプルクロスノーカラーコート



今田美桜さんがドラマで着用していたコートです。#一番すきな花



タグ付き新品です。

購入時のビニールをかけたまま

クローゼットに保管していました。



サイズ 38

ベージュ

定価 26,950円税込



主観ですが、表記はベージュですがオフホワイト寄りだと思います。



ご参考

コンサバになりすぎない大きめのシルエットがポイントのノーカラーコート。

袖が太めで丸みのあるシルエットが可愛く、厚手のニットを合わせても窮屈感のないデザインです。

襟はあえてV開きにして、軽やかな印象に。

フロントの金具は珍しいタイプを使用しており、前を開けて着た際も高級感があります。

バックスタイルには大きめのボックスタックが入っているので、裾にかけて広がるシルエットが美しいのも魅力。

通勤から普段使いまで、幅広いシーンで活躍するコートです。



■素材

中空糸を使用し膨らみがあり、軽い生地を使用しています。

程良いハリ感も特徴で立体的なコートに仕上がっています。

撥水加工が施されているので機能面も◎



お値下げ不可です。



畳んでお送りします。



着丈...ロング

柄・デザイン...無地



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#コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

SHIPS

シップストリプルクロスノーカラーコート

今田美桜