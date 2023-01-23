『フランス コントワーデコトニエ レディースコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 43分に出品され04月23日 06時 43分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自由が丘で購入



その後子育てのため着用機会逃し保管しておりました

sizeXSになっておりますが日本サイズ感覚ですとM～Lサイズ相当かと思います

大きめです



デザインが変わっていて とても気に入っておりましたがまだまだ着る機会がなさそうなのでお譲りします

(購入先が決まらなければ保管し後々着用予定です)





上記のことを全てご理解の上お願いいたします

皆様のご購入おまちしております



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#コート

#レディースコート

#コントワーデコトニエ

#自由が丘 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コントワーデコトニエ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フランス コントワーデコトニエ レディースコート