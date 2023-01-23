『エンジニアードガーメンツMadison Parka Rose Jacquard【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 36分に出品され03月27日 22時 36分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンジニアードガーメンツ

マディソンパーカー

Mサイズ

数回着用のみの美品です。



ドロップショルダー＋オーバーシルエットが特徴的な新型のMADISON PARKA。ポケットデザインなどEGらしさを感じさせながらも全体的にシンプルに仕上げており、長すぎないミドル丈も着やすく実用的に羽織れるアウターです。またゆったりしたシルエットはニットやフリースなども着込めますし、身頃は裏地もあえてつけてないのでインナーを調節することで秋～春先にかけて楽しめます。袖裏のみすべりの良い生地を張り付けており、重ね着をした際も腕が動かしやすくストレスを感じにくい仕様に。生地はウールミックスのやや毛足の長いローズ柄のジャガード素材を使用。秋冬のスタイリングを華やかに演出しながらもブラックベースのモノトーンでシックなカラーリングに仕上がった、大人の色気を纏ったファブリックです。



モデル175cm 66kｇ サイズ「Ｍ」を着用



ネペンテス

コモリ

ワコマリア

クーティー

needles 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エンジニアードガーメンツMadison

Parka

Rose

Jacquard