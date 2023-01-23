『【新品25.5cm】SOREL ソレルカリブー スノーブーツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 03時 44分に出品され04月14日 03時 44分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ソレル カリブー スノーブーツ

SOREL Caribou

になります。



新品未使用品です。

元箱付

お値下げ交渉はNGとさせていただきます。



【ご注意事項】

・レザー部分に極小の汚れが付着している箇所がございます。

ソレルブーツはハンドクラフト&実用性に重点を置いた作りとなっており、製造時から何らかの汚れや傷や革のなめし跡が事がある事がほとんどですが、気にする方はご注意願います。画像をUPしてありますのでご確認ご了承の上でご購入お願い致します。



・元箱には傷みがあります。箱の状態を気にする方はご注意願います。



【製品情報】

スノーブーツの代名詞「ソレル カリブー」

天然防水ヌバックレザーをアッパーに採用し、着脱可能なフェルトインナーが雨・雪・冷気をブロック。

天然ゴムソール、フルグレインヌバックレザー（天然牛革）を使用した、ソレルブーツのフラッグシップモデルです。

・完全防水

・防寒-40℃

・天然皮革（フルグレイン ヌバックレザー）

・着脱可能フェルトインナー



【カラー】

BUFF バフ



【サイズ】

25.5cm



【発送】

宅急便（追跡番号付）

※元箱にプチプチ包装で発送させていただきます。



その他各種ソレルブーツ 出品中です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ソレル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品25.5cm】SOREL

ソレルカリブー

スノーブーツ