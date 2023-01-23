『極美品✨フレッドペリー 希少XL ピーコート ラムレザーカラー キルティング 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 00分に出品され03月26日 18時 00分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

FRED PERRY 【フレッドペリー】

希少サイズのピーコートになります。

・カラー部分ラムレザー使用



○サイズ

タグ表記 XLサイズ

肩幅 約49cm

身幅 約57cm

袖丈 約63cm

着丈 約73cm



平置き実寸

(多少の誤差はご容赦下さい)



○カラー

ブラック 黒



○素材 品質表示タグを掲載

表地：ウール90%ナイロン10%

裏地：ポリエステル



着画はお断りいたします。



お写真の色の見え方は撮影の状況により実物と誤差が生じる場合がございます。



○状態

目立つ傷や汚れもなくこれからも永くご利用頂けると思います。

尚

リユース品、素人採寸の為、神経質な方は購入をお控え下さい。



※状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。分からないことがあればお気軽にお問合せください^ ^



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

1〜2日程度で発送いたします。

ある程度圧縮しての梱包となりますので到着時の状態はご考慮ください。



メルカリ便による匿名配送です。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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626-297

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当方の商品に関しては ”全て一点物” となっております。



お見逃しのないように^ ^



気持ちよくお取引出来ますよう

ご質問・コメントよろしくおねがいします。

−− −− −− −− −− −− 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品✨フレッドペリー

希少XL

ピーコート

ラムレザーカラー

キルティング

黒