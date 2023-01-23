『デサント 冬 DESCENTE 90年代 セットアップ メンズMサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 15時 00分に出品され04月14日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,665円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★アイテム★

#デサント

#DESCENTE

#スポーツウェア

#ジップアップ

#セットアップ

#90年代デザイン

#スキー

#スノボー



★ブランド★

#DESCENTE

#デサント



★カラー★

#パープル

#ラベンダー



★サイズ★

#Mサイズ



【平置き実寸】

ジャケット

着丈 約60cm

身幅 約56cm



パンツ

ウエスト 約70cm

股下 約70cm

丈 約100cm



★素材★

ジャケット

ポリエステル100%



パンツ

ポリエステル100%



★コンディション★



【B】

※個人的な意見ですのでご参考までに

商品の全体的なコンディションや細かな

ダメージは備考欄と画像を参照してください。



【S】新品・未使用品

【A】美品・使用感が少なめな状態の大変良い中古品

【AB】多少の使用感はあるが、特に気になるダメージや汚れなどのない状態の良い中古品

【B】やや汚れやダメージがあるが、全体的に状態の良い中古品

【C】汚れやダメージがあるが、一般的な中古品



※記載の寸法は手作業で採寸しているため、

実際の商品と多少の誤差が出る場合もあります

ので予めご了承ください。



※返品、交換について



中古品のため、返品や交換は対応できかねますので、商品画像や説明文をご確認の上でご購入をお願いします。



I1217123 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー 商品の状態: やや傷や汚れあり