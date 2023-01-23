『stein 22ss oversized nylon rain jacket S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 20時 56分に出品され04月19日 20時 56分に終了予定です。即決価格は15,594円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stein（シュタイン） OVERSIZED NYLON RAIN JACKET Grey Khaki×Black トラックジャケット ジャージ ライン



定価:70400円



1、2回の着用で、目立った傷や汚れはありません。

タグもお付けします。



オーバーサイズのレインコートをハーフ丈で切ったようなバランスで全体像を作製したレインジャケット。

素材には高密度の特殊な加工糸を使用し、独自のハリとコシを演出したオリジナルナイロンを採用。

軽量でありながら防風・撥水機能も併せ持っています。

フロント、バック、アームとそれぞれの生地の組み合わせと配色が特徴。

ワーク感の趣きがありながら、静かでどこか冷たい印象を残す一着に仕上がっています。



色:ブラックxカーキ

素材: 表:ナイロン100% 袖裏ポリエステル100%

サイズ:S

肩幅62 袖丈60 身幅71 着丈84 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stein

22ss

oversized

nylon

rain

jacket

S