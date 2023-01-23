『ローザグレタ オーディタリー EAU DITALIE 100ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 22時 14分に出品され03月16日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年冬頃公式サイトより購入

日本から撤退したブランドです。



残量は写真2枚目の矢印の部分となります。

香調は写真3枚目にございます。

ローズが好きな方におすすめです。

お探しの方へ。



1938年、グレタ・ガルボは突然、不可解にもハリウッドから姿を消した。しばらくして、パパラッチは彼女の秘密の隠れ家を発見しました。地中海の青を見下ろすアマルフィ海岸のラヴェッロの素晴らしいヴィラ、その庭園は有名なラヴェッロローズの咲くクラスターで香り高く、グレタは新しい恋人と秘密の幸せの瞬間を生きていました。



この愛と人生の物語に、私たちはローザ・グレタを捧げました。



NOTES

Litchi, White Tea, Rose Bud, Damascus Rose Infusion, Cedarwood, Ambrox



定価23100円



EAU D‘ITALIE

ROSA GRETA

ボトルタイプ···フルボトル

香り···ローズ

容量···100ml〜199ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし