『イタリア製黒 ファー付きフードコート スノーフレーク模様【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 25分に出品され03月05日 22時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

イタリア製

ウールコート Lサイズ

フェイクファー付き

フードのような大きなかわいい衿

黒の無地にツィード生地がオシャレ

大きなボタンもインポートらしい



表地 ポリエステル75%

毛25%

ツィード ポリエステル63%

アクリル37%

裏地 ポリエステル100%

ファー アクリル80%

ポリエステル20%



ラグラン袖で着やすいです



このコートは、カジュアルでありながらエレガントなデザインが特徴です。フード付きで、寒い季節にぴったりのアイテムです。



【素材】

ファーとウールの混合素材を使用しており、暖かさと柔らかさを兼ね備えています。肌触りも良く、着心地抜群です。



【デザイン】

冬のシーズンにぴったりの可愛らしい印象を与えます。



- 色: 黒

- 素材: ファー・ウール混合

- デザイン: フード付き

-ツィード生地

- スタイル: カジュアル・エレガント



ご覧いただきありがとうございます。



着丈···ミドル



身幅···51cm

着丈···70cm



カラー···ブラック



ファー種類···フェイクファー/エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イタリア製黒

ファー付きフードコート

スノーフレーク模様