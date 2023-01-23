『美品✨アーツアンドサイエンス Button woven robe longコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 21時 34分に出品され04月16日 21時 34分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧いただきありがとうございます:D

ARTS&SCIENCEのButton woven robe longです！



○アイテム

ARTS&SCIENCE アーツ&サイエンス

Button woven robe long コート ロングコート

ノーカラー ウールリネンツイード



○サイズ

サイズ1（S相当)

身幅71cm

裄丈71cm

着丈112cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

薄っすら毛羽立ちございますが殆ど目立たず、その他目立つ傷や汚れはなく綺麗で、まだまだご愛用いただけます！



○カラー

グレーとネイビーのミックス生地です。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材

コットン 50%

ウール 26%

リネン

24%



○購入元

大手ブランド買取店



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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୨୧～・～・～・～・～・～・～・～・୨୧ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーツアンドサイエンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨アーツアンドサイエンス

Button

woven

robe

longコート