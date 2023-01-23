『【新品・未使用】BALENCIAGA キーケース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 08分に出品され03月18日 04時 08分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【一点限り✰︎】【新品未使用】【正規品】

BALENCIAGA ユニセックス キーケース



商品仕様

色：(外)グレー (内)ブルー

(金具)アンティーク調シルバー

素材：レザー

サイズ：(約)縦11 × 横6.5 (cm) (閉じた状態)

キーフック：6セット

※裏面リング付き

※専用BOX付き 極美品



●キーケースの買い替えとして正規直営店から新品で購入し保管していましたが、鍵を1つしか持ち歩かない為必要が無くなりこの度整理・断捨離の為出品致しました。

●全く使っていない新品未使用品ですが状態確認の為に一度開封して撮影の時のみ手袋使用で取り扱っているので未使用に近い状態とさせて頂いております。実物はかなり状態良く綺麗なまま暗所保管しております。

●外側と内側の色味の違いが斬新でお洒落に使いこなせる逸品です。



その他気になる部分があれば質問受け付けております

︎＾＾



■出荷時、一般ダンボール・プチプチ等の緩衝材を用いての梱包 発送させて頂きます。



安心してお取引頂けるよう心掛けております

どうぞよろしくお願い致します＾＾ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品・未使用】BALENCIAGA

キーケース