『NOBLE ノーブル ORIGINAL カシミヤストール マフラー【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 04時 49分に出品され03月04日 04時 49分に終了予定です。即決価格は10,992円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NOBLE ノーブルの新品未使用のカシミアマフラーになります。

お色は上品なサックスブルーで、店員の方が一番人気とおっしゃっていました。

購入したものの、前から使っていたものがまだ使えそうですので、新品タグ付きで出品させていただきます。

肌触りも大変よく、新品なので大変お買い得かと思います！

写真は光の加減で上手く色が発色しておりませんが写真1〜4枚目が実際のお色に近いです。



◾️定価:20,900円(税込)

◾️カラー:サックスブルー



以下、HPより引用



NOBLEの冬の定番、カシミヤストール。

最上級のカシミヤを使用し、その滑らかな肌触りと発色の美しさは、一度つけると手放せなくなるほど。

シンプルなデザインは質の良さを一層引き立て、コーディネートをワンランクアップさせてくれます。

大判のサイズ感なので、首回りにグルリと巻いてボリューム感をつけたり、ショールとして肩からサラッとかけても◎。

シーンやコーディネートにとらわれない合わせやすさで、色違いで欲しくなるイチオシアイテムです！



《使用しているカシミヤについて》

「カシミヤ100％」と表記している商品は多数ありますが、その中でもクオリティがございます。

こちらの商品で使用しているカシミヤは、良質なカシミヤの原産地として有名な内モンゴル自治区を拠点としている、ハイブランドも使用しているカシミヤです。

カシミヤの良し悪しを見分けるポイントと致しましては、表面が鱗状に艶で波打っていればいるほどカシミヤが良質だと言われており、こちらの商品もそれに値する高品質な一品です。



素材···カシミヤ



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ノーブル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ NOBLE

ノーブル ORIGINAL

カシミヤストール マフラー