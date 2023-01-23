『CELINE カレッジ ロングパーカー ダブルフェイスウール コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 00分に出品され04月17日 15時 00分に終了予定です。即決価格は155,220円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド、メーカー：CELINE

品名： CELINE PARISパッチ付き カレッジロングパーカー / ダブルフェイス ウールコート 定価517000円

サイズ：48

国内完売品で再入荷未定商品

とても暖かい高級ウールです。

着用すれば高級ウールのゴージャス感が伝わります。



詳細

ウール 100%

ライニング レーヨン 100%

胸元に“C”パッチ

バックにCELINE PARISパッチ

ルーズフィット

フード付きクルーネックに調節可能なストリングとCELINE PARIS刻印入りメタルストッパー

両サイドに斜めのカットのパイピングポケット X 2

メタルスナップボタン X 5

イタリア製

返品は承っておりませんのでご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CELINE カレッジ

ロングパーカー



ダブルフェイスウール

コート