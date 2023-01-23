『90S ベアー ダウンジャケット メンズ M 黒 古着 ワンポイント F4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 16時 33分に出品され03月03日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます"

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☑︎ サイズM



着丈:約 70



身幅:約 60



肩幅:約 52



袖丈:約 65





☑︎状態: C

右腕にダメージがあります

ドローコードの紐も壊れています



【S】未使用品・タグ付き



【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない



【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品



アウターをお探しの方は から見ることができます。











⚠︎注意事項⚠︎







☑︎フォロー割引で200円引きさせていただきます。





☑︎素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。

ご了承下さいませ。



☑︎サイズ表記も記載していますが、商品によってサイズ感が違いますので、採寸をご参考にしてください。





☑︎ 写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。





☑︎古着故の多少の着用感や細かな汚れがある場合がございます











カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ベアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90S

ベアー ダウンジャケット メンズ M

黒 古着 ワンポイント F4