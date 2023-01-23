『サイズM 美品 SHIPS スーパー160S メルトン シングル ピーコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 18分に出品され03月21日 17時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年1月に購入。

2回ほど着用しましたが、生活が変わり着る機会が無くなったので出品します。



ブランド: SHIPS/シップス

商品名: スーパー160S メリノウール メルトン シングル ピーコート

ブランド品番: 114-45-0115



サイズ: M

着丈: 73.0cm

肩幅: 46.0cm

身幅: 53.5cm

袖丈: 61.5cm



素材:

表地: 毛58%、ポリエステル21%、ナイロン21%

裏地: ポリエステル100%

別布: コットン98%、ポリウレタン2%

えり吊り: 合成皮革



カラー: ブルー

薄めのネイビー、という感じの色合いです。



裏地もしっかりしていますし、ファストファッションのコートとは作りが違います。

着用回数極小なので、特筆すべき問題点はございません。

かなり綺麗な状態だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サイズM

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シングル

ピーコート