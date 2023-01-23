『L.L.Bean VINTAGE USA製 シンサレート ウールダッフルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 16時 22分に出品され05月13日 16時 22分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。



★商品説明★

【BRAND】L.L.Bean VINTAGE エルエルビーン ヴィンテージ



【IETM】MADE IN USA USA製 Thinsulate シンサレート 中綿入り ウールダッフルコート トグルボタン 裏地チェック柄 ミドル丈コートレッド S アーカイブ



【COLOR】レッド 画像参照



【SIZE】SMALL 着丈約90 肩幅約47 身幅約52 袖丈約55



【MATERIAL】表地ウール100％ 裏地ウール75% ナイロン25％ 袖裏ナイロン100％ その他オレフィン65％ ポリエステル35%



【CONDITION】80〜90年代のヴィンテージ品になりますので、使用感はございますが良好です。まだまだ問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品、保管品ですのでその点はご理解の上、ご検討ください。



【MEMO】L.L.Bean VINTAGE エルエルビーン ヴィンテージ MADE IN USA USA製 Thinsulate シンサレート 中綿入り ウールダッフルコート トグルボタン 裏地チェック柄 ミドル丈コートレッド S アーカイブです。 アメリカ合衆国のアウトドア用品のメーカー エルエルビーンのお品です。しっかりとした弾力を備えたウール100％素材のダッフルコート。高機能中綿素材 シンサレートを採用し、暖かくお召し頂けます。 [仕様] 裏地あり ポケット2 センタージップ+トグルボタン。細かなディテール、シルエット等素敵です。アーカイブ 送料込み





★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。



★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ L.L.Bean

VINTAGE

USA製

シンサレート

ウールダッフルコート