『HERNO ダブルチェスターロングコート カシミヤ混 裏地シルク ブラック 40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 45分に出品され03月14日 03時 45分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ

HERNOヘルノ イタリア製

カシミヤ×ウール

ラグラン袖 ロングコート

裏地シルク スカーフ柄



ヴィンテージ品ですが目立ったシミやダメージは

ございません

肩パッドが入っております

ブラック ビッグシルエット



ウール…70%

カシミヤ…30%

裏地…シルク100%



サイズ40(L相当）

着丈…約110cmか

肩幅…ラグラン袖の為計測不能

見頃…約55cm

そで丈…ラグラン袖の為計測不能

（平置き採寸です）



出品にあたり 検品はしておりますが

万一、気付ききれなかった細かい点がありましても中古品ということをご理解のほどよろしくお願いします



納得して下さった方即購入OKです



メルカリ便を使用します

ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便の変更はご連絡致しませんのでご了承ください



【保管状態】

家族が２,３回使用していたもので自宅保管していました



【注意事項】

梱包に関しましてはコンパクトにさせていただきますので、折りシワなどはご了承下さい

また気にされる方はご遠慮くださいませ



【掲載画像について】

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております

必ずその点をご理解ください



写真でご判断頂き、あくまで中古品自宅保管ですので神経質な方は購入を控えて下さい

また購入後の返品交換キャンセルや苦情はご遠慮下さいませ。ご検討よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERNO

ダブルチェスターロングコート カシミヤ混

裏地シルク ブラック 40