『私立高校指定ジャケット♡【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 18分に出品され03月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 15,000円→11500円



詳細知りたい方はどうぞお気軽に、コメントください。値段交渉お気軽にどうぞ♪(^^)/





お友達より譲っていただきましたが、サイズが合わなかったので、お友達の代行で出品させていただきます。



個人的な印象ですが、袖に少し擦れ(画像4〜6枚目赤い丸で囲った部分)が見られますが、全体的には綺麗な印象です。背中部分にテカリなどもありません。紺色の色褪せもない感じに見えます。



参考までに。

2023年1月に価格改定があり、現在は28,380円となっております。冬の指定コートよりも高いです(^^;;

制服一揃えで15万くらいですので、ご検討いただけたら幸いです。





指定半袖ワイシャツM

もあります。こちらの着用期間は半年くらいだそうです。ワイシャツはホームクリーニングです。



参考までに定価は…



半袖ワイシャツ4,510円税込



その他指定関係で出品できるものは以下です。



❌長袖ワイシャツM



半袖ワイシャツM 2500円×2枚



全学年共通体操着半袖M 2500円



❌通学用カバン



❌メッシュキャップ 800円



❌冬用紺色ベストLサイズ 2500円



❌夏用グレーベストLLサイズ



❌冬用紺色ベストLLサイズ 2500円



❌女子用リボン



夏スカート 7000円













国学院

國學院

国栃

國學院大學栃木高等学校

国学院体操着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 私立高校指定ジャケット♡