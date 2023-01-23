『ツイードウールコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 03分に出品され03月31日 16時 03分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)"

早いもの勝ちです♡即購入OKです♪



＊商品名

★ ツイード ウールコート



＊ブランド名

JOSEPH ABBOUD



＊サイズ

２Lサイズ

身幅:62cm

着丈:102cm

桁丈:89cm



※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

また、サイズに関してはJIS規格に準じたものを記載しております。



＊商品詳細

＊表情のあるツイードのウールコート。ざっくりとした質感が大人の男性に似合う。

スタンドカラーにして衿を立てた時、ベルトで留めるようになっているのが個性的。

縫製もしっかりしていて、内ポケットがあるので便利。

＊内側（裏地）ボタン付近と内側（裏地）首周りにオレンジ色の汚れ有り。

＊ブランドタグ汚れ・ほつれ

＊裾に型がついている（型崩れ）



●素材

→画像を参考にしてください。



●即購入OKです

コメント中でも先に商品を購入いただいた方を優先いたしますので、ご了承ください。

トラブル防止のため、お取置きや専用などは致しません。



●土日祝は発送できませんので、週末に購入いただいた場合は発送までに2〜3日かかります。



【 注意事項 】

＊コンパクトに畳んで発送いたしますので、シワはご了承下さい。



＊細心の注意を払い検品を行っておりますが 、人間が検品や梱包をしておりますので、 気が付かない汚れなどがございます。



＊古着は使用感や汚れなど細かいダメージ

ご使用されていた方の匂いなどがある場合がございます。



＊梱包は雨対策はしますが梱包袋にて簡易包装になりますので、ご了承ください。

出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)"



＊離島等につきましては、別途送料がかかる場合がございます。またお届けまでに時間がか

る場合もございます。



＊個人差で若干のサイズ違いやお色も写真と異なって見える場合がございます。

不安な場合はコメント欄からお問い合わせください。



＊トラブル防止のため評価後の返品、 返金は出来かねますのでご了承下さい。



＊写真はお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。



管理番号：B-99



カラー...ベージュ・ブラウン系





最後までご覧頂きありがとうございます(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジョセフアブード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ツイードウールコート