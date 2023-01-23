『YZY 黒 ダウンジャケット Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 02時 51分に出品され04月15日 02時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



- 色: 黒

- ブランド: YZY

- サイズ: L



公式ショップにて購入しました。

着用回数は10回未満と記憶しております。

汗染み等はありません。



古着である事ご理解いただきましてご購入おまちしております。



値下げもお気軽にお声掛けください



【ブランドの信頼性】

YZYは、ファッション業界での信頼性が高く、トレンドを意識したデザインが魅力です。このジャケットは、そのブランドの特徴を活かした一品です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イージーギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YZY

黒

ダウンジャケット

Lサイズ