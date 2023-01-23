『新品 イノウエブラザーズ ベビーアルパカ100％ マフラー ブラウン 国内正規品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 10分に出品され03月24日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※お値下げ不可とさせていただいております。



THE INOUE BROTHERS定番のベビーアルパカBrushed Scarfです。



2024年1月頃にセレクトショップのLuisの店頭にて購入したもので、購入後そのまま暗所にて保管していました。



色：ブラウン



サイズ（素人寸法につき若干の誤差がある可能性があります）

縦：約165cm（フリンジ除く）

横：約36cm



新品商品として問題のない綺麗なお品かと思いますが、店頭購入品のため試着等にともなう僅かな毛羽立ち等がある可能性がございます。





画像1枚目の半分の大きさに折りたたんで防水の袋に入れてネコポスにて発送いたします。

多少のたたみシワが付く可能性がございます。ご了承下さい。





1102

カラー...ブラウン

柄・デザイン...無地

素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザイノウエブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品

イノウエブラザーズ

ベビーアルパカ100％

マフラー

ブラウン

国内正規品