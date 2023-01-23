『DAIKIN MCK55-W 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 23時 50分に出品され03月18日 23時 50分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK55XKS-W ホワイト 2021年製



2021年３月から1ヶ月くらいしかしようしていません。



使用回数が少ない為、とても美品です。

リモコン付属します。



加湿器は一度も使っていません。





■10年交換不要で集塵力が持続「TAFUフィルター」

撥水・撥油効果の高い素材を使用したフィルターを採用。汚れが広がりにくく、静電力が落ちにくいのが特長です。





集じん方式 ファン式 フィルター種類 TAFU

フィルター寿命 10 年 騒音値 空気清浄:53dB

加湿空気清浄:53dB

最大風量/分 空気清浄:5.5m3

加湿空気清浄:5.5m3 清浄時間 空気清浄:11分

加湿空気清浄:11分

設置タイプ 床置き 電気代 空気清浄:1.89円

加湿空気清浄:1.94円

業務用

清潔

除菌機能 ○ 脱臭機能 ○

消臭機能 PM2.5除去率 0.1～2.5μmの粒子を99%除去



サイズ・重量

幅x高さx奥行 270x700x270 mm 重さ 9.5 kg 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイキン