『FUJIFILM XF35mmF1.4 神レンズ 単焦点【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 39分に出品され03月23日 15時 39分に終了予定です。即決価格は22,542円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士フィルムの神レンズです。



Xマウントの単焦点レンズXF35mmF1.4の出品です。

F1.4で溶けるようなボケみが美しく、ポートレート撮影に最適な焦点距離なこともあり大変人気なレンズとなっています。

XC35mmF2を購入したことで出番が少なくなったため出品に至りました。



レンズ表面の傷はなく、AFも問題なく動作します。

レンズ内にも肉眼で見てわかる微細なホコリはなく、素人目ではありますが写真で気になる写り込みはありませんでした。この点に関しては素人の見解ですのでご了承ください。



元箱、取説は付属しません。

発送するのは写真に写っているものが全てですので、防水用のジップロックに包み、プチプチなどの緩衝材で包んで発送いたします。



#FUJIFILM

#富士フィルム 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Xマウント ブランド: フジフイルム／フジゼロックス