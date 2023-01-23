『RICOH WG-M1 BLACK アクションカメラ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 06時 08分に出品され03月29日 06時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RICOH WG-M1 BLACK



一度だけバイクに取り付け使いました。

それ以降使ってないので出品します。



HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防水・耐衝撃対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: BLACK

センサーサイズ: 1/2.3 型

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

メモリカード対応種類: マイクロSDHC

モニタ有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

撮像素子種類: CMOS

防塵等級5以上対応有

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 1351〜1450万画素



#リコーイメージング

#RICOH 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 未使用に近い