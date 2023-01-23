『【美品】SHARP 衣類乾燥除湿機 2020年 CV-L180【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 12時 27分に出品され04月13日 12時 27分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 衣類乾燥除湿機

CV-L180 2020年製品



【付属品】本体、取扱説明書



一昨日購入しましたが、今年、洗濯乾燥機を購入したため、必要なくなり、出品させていただきました。



それほど使用なく、出品です。



お写真にありますように、キズや汚れはなく、大変綺麗で動作良好です。



排水タンクは、4.5リットルなので、長時間でも、安心です。



プラズマクラスター付いてます。



何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ