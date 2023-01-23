『【美品】バーバリーブラックレーベル ダッフルコート ノバチェック キャメル M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 17時 59分に出品され04月05日 17時 59分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリー ブラックレーベル

ロングダッフルコート ロング丈

ノバチェック ノヴァチェック

ハニーベージュ 稀少品



【状態】

左袖先に小さな傷があります。(6枚目)

その他、全体的に多少の使用感はありますが、

特に目立った傷汚れ無く状態良好です。



【カラー】

キャメル ベージュ



【サイズ】

表記M

着丈：94cm

身幅：56cm

肩幅：47cm

袖丈：58cm

※多少の誤差ご容赦ください。



【素材】

ウール 88%

ナイロン 10%

コットン 2%



日本流通自主管理協会加盟店にて鑑定済みの正規品



即購入歓迎

値段交渉お気軽にどうぞ。

よろしくお願いいたします。



921100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリーブラックレーベル

ダッフルコート

ノバチェック

キャメル

M