『THE NORTH FACE ダウンジャケット M 紫・黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 06時 23分に出品され05月01日 06時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【デザイン】

このダウンジャケットは、紫と黒のコントラストが特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。カジュアルなシーンからアウトドアまで幅広く活躍します。



【保温性】

高品質なダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保ちます。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 紫・黒

- サイズ: M

- タイプ: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます、中古品になります、理解ある方の検討お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

M

紫・黒